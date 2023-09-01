ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وفوق معدلاتها بحدود الدرجتين في الداخل.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل ملموس على الجبال المتوسطة، ويتكون الضباب على المرتفعات بدءا من الظهر.السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا.الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما تنخفض بشكل محدود في الداخل، ورياح ناشطة احيانا.الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل ويتكون ضباب محلي على المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية ، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,13-ساعة غروب الشمس: 19,03