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لبنان

ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

Lebanon 24
01-09-2023 | 04:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ورياح ناشطة  أحيانا.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وفوق معدلاتها بحدود الدرجتين في الداخل. 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت  بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل ملموس على الجبال المتوسطة، ويتكون الضباب على المرتفعات بدءا من الظهر.
السبت:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة، ورياح ناشطة  أحيانا.
الأحد:  غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما تنخفض بشكل محدود في الداخل، ورياح ناشطة احيانا.
الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل ويتكون ضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية ، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,13
-ساعة غروب الشمس: 19,03
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