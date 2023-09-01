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لبنان

"القوات" استنكرت الاعتداء على أحد المحامين: مهين وخطير

Lebanon 24
01-09-2023 | 05:31
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 استنكرت مصلحة المهن القانونيّة في "القوّات اللبنانيّة" في بيان، "الإعتداء المُهين الذي تعرّض له الزميل المحامي نديم البستاني في بيت المحامي، حيث يلتقي المحامون وحيث يُفترض تعاملهم سوية بأرقى السُبل. ومهما كانت الخلفيات، فإنها لا تبرر بأي شكل من الأشكال هذا الإنحطاط في التعامل بين محامين زملاء".
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اضاف البيان: "إن المصلحة إذ تضع هذا الإعتداء الخطير على محام على يد زملاء له في بيت المحامي وما تبعه من تهجّمات، بين يدي نقابة المحامين ومفوض قصر العدل، وهي تتابع عن كثب ما سوف يصدر بنتيجة التحقيق من إجراءات بحق المُعتدين والمُحرّضين والمشاركين التي مفترض أن تكون حاسمة، تمنع تفلّت الأمور وتكرار ما يمس بقيمة المهنة وسموّها وبحرّية التعبير وفي عقر دار بيت المحامي".

 
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