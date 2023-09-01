سرقة كابلات محطتي كهرباء في جدرا وبعاصير

Advertisement

أقدم مجهولون على سرقة كابلات محطة الروضة، في بلدة جدرا - اقليم الخروب هوائية عامة)، التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان .كما تعرضت محطة الحريري في بلدة بعاصير (مبنية عامة)، لسرقة كابلاتها أيضا بالكامل .وقد تم ابلاغ القوى الأمنية - دائرة كهرباء الاقليم بالحادثين، حيث تم الكشف عليهما، وفتح تحقيق .