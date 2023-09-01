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لبنان

سرقة كابلات محطتي كهرباء في جدرا وبعاصير

Lebanon 24
01-09-2023 | 05:44
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أقدم مجهولون على سرقة كابلات محطة الروضة، في بلدة جدرا - اقليم الخروب هوائية عامة)، التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان .

كما تعرضت محطة الحريري في بلدة بعاصير (مبنية عامة)، لسرقة كابلاتها أيضا بالكامل .
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وقد تم ابلاغ القوى الأمنية - دائرة كهرباء الاقليم بالحادثين، حيث تم الكشف عليهما، وفتح تحقيق  .
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