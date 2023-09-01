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لبنان

كان يُركّب لافتة... تعرّض لصعقة كهربائيّة وسقط أرضاً

Lebanon 24
01-09-2023 | 05:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض أحد الشبان من آل زهرمان لصعقة كهربائية في بلدة حرار في عكار، أثناء قيامه بتركيب لافتة على عامود كهرباء، مما ادى إلى سقوطه أرضاً.

 
ونُقل الشاب إلى المستشفى، وحالته خطيرة.
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عكار

صعقة كهربائية

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