كان يُركّب لافتة... تعرّض لصعقة كهربائيّة وسقط أرضاً

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض أحد الشبان من آل زهرمان لصعقة كهربائية في بلدة حرار في عكار، أثناء قيامه بتركيب لافتة على عامود كهرباء، مما ادى إلى سقوطه أرضاً.





ونُقل الشاب إلى المستشفى، وحالته خطيرة.