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لبنان

هوكشتاين: بدأت أعمال التنقيب... ولا أتوقع حدوث أي مشاكل تتطلب مساعدتي

Lebanon 24
01-09-2023 | 05:57
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قال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين "لقد بدأت أعمال التنقيب، وهذا في الواقع ما كنا نأمله جميعاً"، وأضاف أنّ "هذا الأمر يُفيد الاقتصاد اللبناني بالاستثمارت الأجنبية، ولا أتوقع حدوث أي مشاكل تتطلب مساعدتي".
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وأكّد هوكشتاين في حديثٍ للـ"أن بي أن"، أنّ "الولايات المتحدة تُريد دعم لبنان، ونحن نؤمن بأن لبنان يُمكن أن يصبح بلداً غنيّاً ومزدهراً، فهو يملك المقومات ولديه افضل شعب في العالم وافضل المناظر، وينعم بالسياحة، واللبنانيون هم رواد العمال في كل مكان حول العالم".
 
ورأى أنّ "ما من سبب يمنع لبنان من بناء إقتصاد جديد، وللقيام بذلك يحتاج لحكم جيّد وحكومة فعلية، وشفافية، وضوابط أفضل على الإقتصاد"، وأضاف: "لا بدّ من إستئصال الفساد".
 
ولفت هوكشتاين إلى أنّه "يُمكن جلب المزيد من الإستثمارات، لكننا بحاجة إلى الإستقرار".
 
 
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