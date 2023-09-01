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لبنان

سماع دوى إنفجار كبير في صيدا... ماذا في المعلومات؟

Lebanon 24
01-09-2023 | 06:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع دوى إنفجار كبير في المدينة الصناعية الثانية في صيدا، مقابل مستشفى الراعي.
 
 
وتبيّن أنّه ناتج عن إنفجار خزان كربير داخل محل لحدادة السيارات.
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هذا وعُلم أنّ صاحب المحل أُصيب بسبب ضغط الإنفجار.
 
 
 
 
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