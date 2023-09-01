سماع دوى إنفجار كبير في صيدا... ماذا في المعلومات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع دوى إنفجار كبير في المدينة الصناعية الثانية في صيدا، مقابل مستشفى الراعي.

وتبيّن أنّه ناتج عن إنفجار خزان كربير داخل محل لحدادة السيارات.

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هذا وعُلم أنّ صاحب المحل أُصيب بسبب ضغط الإنفجار.