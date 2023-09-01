عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: مستمرّون بدعم لبنان وملف الرئاسة "شأنٌ داخلي"

أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان رفض بلاده أيّ تدخلات أجنبية في الشؤون الداخليّة اللبنانية، مشدداً على أنّ موضوع إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في لبنان هو شأن داخلي، وقال: "القادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس".

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كلامُ عبد اللهيان جاءَ في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب عقب إجتماعٍ عُقد بينهما، اليوم الجمعة بمبنى وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيروت.



وفي سياق كلامه، وصف عبد اللهيان مُحادثاته مع بو حبيب بـ"المهمّة"، وأضاف: "نطلب من الخارج دعم الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين لانتخاب رئيس ومستمرّون في دعم لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة وندعو القوى السياسية لتسريع وتيرة الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة".



كذلك، جدّد عبد اللهيان الإعلان عن إستعداد الشركات الإيرانية لحلّ أزمة الكهرباء في لبنان، وقال: "لقد اتفقنا مع المسؤولين اللبنانيين على تفعيل الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، كما نؤكد إستعداد إيران لتعزيز التبادل التجاري مع لبنان".



بدوره، رحّب بو حبيب بنظيره الإيرانيّ في لبنان، مشيراً إلى أنه بحث معه ملفات محليّة وقضايا إقليمية.