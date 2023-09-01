لأول مرة منذ عام 2019... رقم قياسي جديد يحققه مرفأ بيروت

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نشر مرفأ بيروت عبر منصة "إكس" ما كتبه رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني معلناً "أن إدارة مرفأ بيروت حوّلت في شهر آب 2023 مبلغ 14 مليون دولار إلى خزينة الدولة اللبنانية".واضاف: " أن رقماً قياسياً جديداً حققه مرفأ بيروت لأول مرة منذ عام 2019، حيث سجل المجموع العام للحاويات التي تم تداولها خلال شهر آب 89.483 حاوية نمطية (TEU) ، فيما استقبلت محطة الحاويات 90 باخرة في الشهر نفسه، وهذا الرقم يعتبر ايضاً الأعلى تسجيلاً منذ انفجار 4 آب 2020".