ابي رميا: العدالة هي ان يأخذ المواطن حقه من الدولة

المصدر : مؤسسة كهرباء لبنان.

نسبة جباية الفواتير في جبيل ٩٨،٣٥٪، في جونية ٩٤،٨٦٪.

انها النسبة الاعلى على مستوى لبنان.

من هنا تشبّثنا باللامركزية الادارية المالية وباصدار المراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان الفتوح جبيل.

العدالة هي ان يأخذ المواطن الذي يحترم القوانين حقه من الدولة. pic.twitter.com/kz9NRpFyly