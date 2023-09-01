زينب مفقودة منذ حوالي شهر... هل تعرفون عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- زينب مالك العوطة (من مواليد عام 2000، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 2-8-2023، منزلها الزوجي، الكائن في محلّة الشّيّاح، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 543256- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.