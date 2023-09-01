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لبنان

بوحبيب التقى القائمين باعمال سفارتي قطر وبلغاريا

Lebanon 24
01-09-2023 | 08:04
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب ، القائم بالاعمال في سفارة قطر  السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني.

 كما التقى القائم بالأعمال البلغاري السفير  Issam Tomov  في زيارة تعارف .
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