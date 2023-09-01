بوحبيب التقى القائمين باعمال سفارتي قطر وبلغاريا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب ، القائم بالاعمال في سفارة قطر السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني.



كما التقى القائم بالأعمال البلغاري السفير Issam Tomov في زيارة تعارف .

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