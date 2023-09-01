الأب نصر: مستعدّون لانطلاق العام الدراسي الجديد

قال أمين عام المدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر "نُحاول أن نقوم بكلّ ما بوسعنا كي لا يُصيب القطاع التربوي ما أصاب القطاعات الأخرى".

وأضاف الأب نصر للـ"أم تي في": "ما زلنا في ظروف غير طبيعيّة، والقطاع التربوي مُهدّد، ولكن لا يُمكن إلا أن نقول إنّنا ما زلنا صامدين ومستعدّين لانطلاق العام الدراسي الجديد".

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وأشار إلى أنّ "ارتفاع الدولار وهجرة المعلّمين دفعانا إلى الأخذ بمطالب المعلّمين، بالإضافة إلى الظروف الاقتصاديّة، لذلك كان لا بدّ من إعادة النظر بالحوافز التعليمية والاجتماعية التي نعيطها لهم، وتوصّلنا أن نعطيهم مرتين إلى 3 مرات عمّا كان يُعطى في بداية أيلول 2022".

ولفت الأب نصر إلى أنّ "الأقساط انخفضت مقارنةً بما قبل الأزمة، ولكن هناك فئة من المجتمع تُعاني الأمرّين من الزيادات وتعتبرها كبيرة جدًّا وأكثر من طاقتها".