ابو الحسن: توقيع مذكرة تفاهم بين "الأشغال" والجيش خطوة ممتازة

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رحب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والنقل والجيش اللبناني وكتب عبر منصة "اكس": "إن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والنقل والجيش اللبناني للقيام بمسح للأملاك البحرية هي خطوة ممتازة تتلاقى مع مطلبنا القديم الجديد كحزب تقدمي اشتراكي ولقاء ديمقراطي حول أهمية إستيفاء الغرامات والبدلات عن الأملاك البحرية المشغولة". بقى الأهم تحقيق الجباية ورفض التدخلات السياسية".وأِضاف: "شكراً على هذه الخطوة المتقدمة بتوقيت أحوج ما نكون فيه لواردات توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من دواء وإستشفاء وتأمين العام الدراسي وتوفير أبسط الخدمات للمواطن اللبناني".