بو صعب التقى بري: من عنده بديل عن الحوار فليتفضل ويعرضه علينا

Advertisement

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور السفير الايراني في بيروت السيد مجتبى أماني، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة .واستقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وبحث معه في المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.وتحدث بو صعب، فقال :"الزيارة للرئيس بري كانت لاهداف عدة. اولا ذكرى اخفاء الامام الصدر لم تغب عن اللقاء وكلمة دولة الرئيس بري في الذكرى لم تغب ايضا عن النقاش وزيارة آموس هوكشتاين والمهم هي المبادرة التي اطلقها الرئيس بري امس والتي هي تكرار لدعوته منذ فترة طويلة للحوار وخلال الزيارات التي قمت بها خلال الفترة الماضية لعدد من الافرقاء والكتل النيابية تقريبا 90% كانوا مع الحوار الذي يعطي نتيجة".أضاف :" اليوم هذه الدعوة بكل صراحة اتت لتقول انها مع حوار لفترة 7 ايام ومن بعدها يمكننا القول اننا سنذهب الى جلسات مفتوحة ومتكررة، الأمر الذي كان مطلب العدد الاكبر من النواب المعارضين الذين كانوا يقولون لماذا لا تبقى الجلسات قائمة. والسيادة اللبنانية تحتم علينا ان نتحاور مع بعضنا البعض في المجلس النيابي، واذا تمت هذه الجلسة في المجلس وإذا كنا نعرف سلفا اننا في نهاية الـ7 ايام سنذهب الى جلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس للجمهورية، معناها ان هناك أملا في شهر ايلول ان يكون لنا رئيس للجمهورية".تابع بو صعب :"البعض بدأ يعطي اشارات ايجابية تجاه هذه المبادرة ويرى ان هذه المبادرة تلبي المطلب الذي يوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في ايلول. والبعض من الزملاء النواب وربما ليست مواقف رسمية من الكتل الاساسية يصرحون وينتقدون المبادرة. سؤالي لهم ما هو البديل؟ من عنده حل بديل للتفاهم بين بعضنا البعض لانتخاب رئيس للجمهورية فليعطنا البديل كي نناقشه مع الرئيس بري ونقول له هناك بديل عن الحوار والتفاهم مع بعضنا البعض".وقال: "كانوا يقولون إن البديل هو الدخول الى جلسات متتالية وها هي المبادرة تقول ذلك، لكن فلنتفق لانه على مدى 12 جلسة لم نستطع التفاهم على رئيس اليوم لعله وخلال جلسة الـ7 ايام التي سوف نجلس فيها مع بعضنا البعض نقدر خلالها ان نتوصل الى قواسم مشتركة ونذهب اما بإسم او اسمين او ثلاثة ونذهب الى جلسات متكررة لانتخاب رئيس للجمهورية".واستطرد بو صعب :"في رأيي هذه مبادرة ايجابية وأكثر من ايجابية وهي قد تكون الفرصة الأخيرة للمجلس النيابي كي ينتخب في العام 2023 رئيسا للجمهورية واذا لم نقدر على التفاهم لا أحد يمكن ان يتنبأ كم سيمتد الفراغ. ومن عنده بديل عن الحوار فليتفضل ويعرضه علينا حول كيفية انتخاب رئيس للجمهورية ومن يعتقد انه قادر على تأمين 65 صوتا ويفرض على الفريق الآخر رئيسا ب 65 صوتا اريد ان اسأله اذا أمنا 65 صوتا لرئيس الجمهورية وانتخب هل يستطيع تشكيل حكومة؟ هل يستطيع ان يكمل بعملية الإنقاذ ؟ لا مجال الا بأن نتحاور مع بعضنا البعض وننجز تسوية لإنجاز الاستحقاق نقنع كل الافرقاء ولا تكون تحديا انما بالتفاهم مع الجميع. وهذا هو المخرج الافضل" .وعن موقف تكتل "لبنان القوي" و بعض "الكتل"، قال بو صعب :" هناك بعض الزملاء النواب وجزء كبير من النواب المستقلين حصل تواصل معهم بين الامس واليوم. ويمكنني ان أقول انهم متحمسون لهذه الخطوة ويرون أنها تلبي المطلب الذي كانوا يدعون اليه طوال الوقت وبالتالي كيف يمكن رفض هكذا دعوة للحوار والبعض ذهب أبعد من ذلك قائلا: هل يجوز وهل يمكن لنا الا نجري حوارا مع الفريق الآخر ؟ هل يمكن لنا الا نتفاهم معه؟ ألا نريد ان نعيش معه في نفس البلد ؟ كيف يمكن الوصول الى حل ؟ بعض الكتل التي زرتها سابقا كانوا يقولون نحن مع فكرة الحوار وكان هاجسهم اذا ما كان الحوار سيعطي نتيجة اليوم.وختم بو صعب :"الحل او الفرصة الأخيرة التي تعطى اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في شهر أيلول او في هذه السنة جيدة. وآمل من الجميع مراجعة مواقفه وموقف تكتل "لبنان القوي" و"التيار الوطني الوطني" ايجابي. وهذه الايجابية عبر عنها النائب جبران باسيل امس ان ما طرح هو ما كنا نطالب به وبالتالي يمكن سيحصل تشاور بين كافة القوى التي تقاطعت في الماضي على مرشح وان شاء الله الاغلبية منهم توافق على هكذا حوار. هذه الايجابية هي التي تبني. من دون حوار وتشاور وتفاهم بين بعضنا البعض فليقولوا لي كيف يمكن ان نصل لرئيس للجمهورية ايا يكن رئيس الجمهورية".