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لبنان

قائد الجيش وقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاشغال خلال استقباله حميه

Lebanon 24
01-09-2023 | 09:34
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
 
بعد ذلك، وقع المدير العام للنقل البري والبحري في الوزارة الدكتور أحمد تامر ومدير الشؤون الجغرافية في الجيش العميد المهندس محمد الجباوي مذكرة تفاهم تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمسح الأملاك العامة البحرية.
 
وشكر الوزير حميه قيادة الجيش ومديرية الشؤون الجغرافية، معتبرا "أن هذا التعاون ينم عن حس مسؤولية وطنية".
 
من جهة أخرى، أكد العماد عون "أن مديرية الشؤون الجغرافية تضع جميع إمكاناتها بتصرف وزارات الدولة لما فيه مصلحة الوطن".
 
كما استقبل قائد الجيش السيدة يمنى الجميل يرافقها السيد روجيه زكار والأستاذ شفيق أبي اللمع، وقدموا التعازي بالضابطين الشهيدين على أثر تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. ونوه أعضاء الوفد الزائر بجهود الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره رغم التحديات، مؤكدين دعمه بمختلف الإمكانات المتوافرة.
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