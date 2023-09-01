عبد اللهيان: إيران لم تتدخل في أي وقت من الأوقات في الشؤون الداخلية للبنان

شدّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبد اللهيان على أنّ "العلاقات بين طهران وبيروت عريقة واستراتيجية وممتازة"، وقال: "نتابع بدقّة التطوّرات في لبنان، ونستمرّ في دعمنا لمحور المقاومة من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية اللبنانية وشعوب المنطقة في مواجهة الأطماع الاسرائيليّة".

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وأكّد عبد اللهيان في مؤتمر صحافيّ من السفارة الإيرانيّة أنّ "إيران لم تتدخل في أي وقت من الأوقات في الشؤون الداخلية للبنان".

وأضاف: "نرفض أي تدخل خارجيّ من شأنه أن يُؤثّر بشكل أو بآخر على القرارات السياسية التي تُتّخذ من قبل النخب السياسية في لبنان، ونعتقد أن هذه التدخلات إذا استمرت فمن شأنها أن تزيد الأوضاع تعقيدًا".

وأشار عبد اللهيان إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ليس لديهما نية بالتدخل والتأثير في القرارات السياسية التي تتخذ من قبل السياسيين اللبنانيين". وتابع: "خلال لقاءاتي مع المسؤولين السعوديين سمعت مقترحات تتعلق بالشؤون الإقليمية، ومنها اللبنانية".



وقال: "نُؤيّد عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية مع السعودية وهناك حوار مع دول أخرى لعودة العلاقات".