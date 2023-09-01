بعد تلقيها شكاوى عن زيادة شركة انترنت التعرفة.. فرق الاقتصاد تتحرك في صيدا

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كثفت فرق المكتب الإقليمي لمصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي مهمات كشفها الميدانية، لا سيما بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين حول الزيادة الكبيرة لتعرفة الانترنت.وأجرى المفتشون الكشف على شركة النقيب وقصير لتوزيع خدمات الانترنت في صيدا وجوارها، والمسجلة باسم fiber network services والحائزة على ترخيص من وزارة الاتصالات بتأجير خطوط الاتصال الرقمية والدولية وتوزيع خدمات الانترنت، حيث تبين ان مصادر E1 لديهم هي ogero و terranet ويتم التصريح شهريا لوزارة المالية عن عدد الزبائن لديهم (endusers) .وأفادوا انهم لغاية تاريخه، لم يستوفوا المبالغ المستحقة لهم من المشتركين عن شهر أيلول الحالي، بسبب عدم استلام الفواتير من أوجيرو انما أبلغوا زبائنهم برفع الاسعار ابتداء من 1-9- 2023 استنادا الى قرار وزارة الاتصالات رقم 9458، وعليه تم اخذ تعهد بما يلي:"1- عدم فرض اي مبلغ بالدولار على الزبائن والالتزام بقرار وزير الاتصالات بوجوب جباية الفواتير بالليرة اللبنانية2- الالتزام بالاسعار الصادرة عن وزارة الاتصالات وعدم تخطي هوامش الربح3- ايداعنا نسخا عن فواتير اوجيرو فور جهوزيتها وعن اسعار باقات الانترنت المحددة من قبلهم ليبنى على الشيء مقتضاه".