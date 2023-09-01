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لبنان

جميل السيّد: اين وزارة التربية من هذه الكارثة؟

Lebanon 24
01-09-2023 | 11:21
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كتب النائب جميل السيّد عبر منصة "اكس": 
 
"شكاوى الناس عندنا!
المدارس الخاصة ضاعفت أقساطها المدرسية للعام الدراسي القادم وتطلب من الاهالي الدفع امّا بالدولار او مجزّأة بين الدولار والليرة،
والمدارس الرسمية شبه معدومة او تكون الاولوية فيها للنازحين كون الدفع عنهم يتم بالدولار،
والسؤال،
اين وزارة التربية من هذه الكارثة التي ستجعل فقراء لبنان بلا تعليم؟!
وعندما اقول فقراء لبنان أقصد كل  الطبقة المتوسطة في لبنان التي تشكّل  اليوم ٨٠٪ من الشعب اللبناني بعد إنهيار الرواتب والليرة!!

ثروة لبنان الفعلية في المنطقة والعالم هي العلم وليس الغاز والنفط في البحر،
واذا زالت هذه الثروة لا تعود هنالك قيمة للبنان…
اين استنفار الدولة والحكومة والمجلس النيابي من استدراك هذه الكارثة؟!
ألَمْ تقرأوا :
العِلْمُ يرْفَعُ بيتاً لا عِمادَ لهُ
والجهلُ يهدِمُ بيتَ العِزِّ والشَرَفِ…"
 
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