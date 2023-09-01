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لبنان

إجتماعٌ في صيدا بحثَ أوضاع عين الحلوة.. ما جديد ملف التوتر؟

Lebanon 24
01-09-2023 | 11:47
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عقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اجتماعاً اليوم، بمقر الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية في صيدا، للبحث في أوضاع مخيم عين الحلوة، لا سيما "التوتر العسكري والأمني الذي يشهده منذ عملية الاغتيال الإجرامية التي استهدفت قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو اشرف العرموشي وإخوانه".
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ولفت بيان للقيادة الى أن "أمين سر المنظمة فتحي أبو العردات وضع اعضاء قيادة فصائل المنظمة بصورة الإتصالات واللقاءات التي تمت خلال الفترة الممتدة بين اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في 22 آب الماضي إلى يومنا هذا، وخصوصاً اللقاءات التي تمت بين قيادتي فتح وحماس، وبين قيادة حركة فتح والامن الوطني الفلسطيني وقيادة عصبة الأنصار والحركة الاسلامية المجاهدة".

وذكر البيان أنه "بعد النقاشات المستفيضة وتبادل الآراء والأفكار حول الوضع الراهن لمخيم عين الحلوة، خلص المجتمعون إلى تأكيد قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان حرصها على الامن والاستقرار في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان والجوار اللبناني الشقيق وخاصة مخيم عين الحلوة".
 
وبحسب البيان، فقد "ثمنت قيادة المنظمة وقدرت عالياً كل الجهود المخلصة التي تبذل من قبل الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والامنية، ومن قبل كافة القوى والاحزاب والهيئات والشخصيات الدينية والوطنية والاجتماعية والاعتبارية اللبنانية والفلسطينية أيضا، لمعالجة الوضع في عين الحلوة الذي نتج عنه عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت قائد قوات الامن الوطني في صيدا".  

وأشار إلى أنَّ "قيادة المنظمة أعلنت التمسك بما تضمنه بيان هيئة العمل الفلسطيني المشترك، الذي صدر عن اجتماعها الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في  22 آب الماضي، والذي أكد على ضرورة تسليم المشتبه بهم في قضية الاغتيال الاجرامية التي استهدفت قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا ابو اشرف العرموشي واخوانه إلى القضاء اللبناني".
 
كذلك، فقد رحّبت القيادة، بحسب البيان، بأي خطوة ميدانية يتم الاتفاق عليها بين الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية وقيادة الأمن الوطني الفلسطيني، لإراحة الأجواء والتخفيف من حدة التوتر في كافة أرجاء مخيم عين الحلوة.
 
 
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