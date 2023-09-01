بُشرى للمواطنين.. "النافعة" ستفتح أبوابها في هذا الموعد

أفادت معلومات "الجديد" أن شركة "انكريبت" المشغلة للنافعة وافقت على قرار ديوان المحاسبة.

وبحسب المعلومات، ستعلن هيئة ادارة السير الاثنين آلية استقبال المواطنين، على أن تبدأ باستقبالهم اعتبارا من الثلاثاء.