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لبنان

بُشرى للمواطنين.. "النافعة" ستفتح أبوابها في هذا الموعد

Lebanon 24
01-09-2023 | 12:08
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أفادت معلومات "الجديد" أن شركة "انكريبت" المشغلة للنافعة وافقت على قرار ديوان المحاسبة. 
 
وبحسب المعلومات، ستعلن هيئة ادارة السير الاثنين آلية استقبال المواطنين، على أن تبدأ باستقبالهم اعتبارا من الثلاثاء. 
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