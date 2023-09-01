بيانٌ من وزارة التربية بشأن العام الدراسي.. هذا ما أعلنه

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نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، "صحة كل ما يتم نشره من مقالات وتحليلات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، حول تأخير العام الدراسي في المدارس الرسمية، أو عدم توافر الامول لهذه الغاية"، لافتاً إلى أنَّ "أخبار الوزارة تصدر بتصريحات مباشرة على لسان وزير التربية والتعليم العالي، أو من يكلفه بذلك، أو عبر بيانات رسمية تصدر عن المكتب الإعلامي".وأكد المكتب أنه "لا صحة لما يسمى مصادر الوزارة أو مصادر مطلعة وما يشبهها من تسميات، لا سيما أن وزير التربية يواصل اتصالاته مع المعنيين لتأمين الاعتمادات التي قررها مجلس الوزراء للتربية في الوقت المناسب، وأنه مع المعلمين في صف واحد وليس في مواجهتهم، وبالتالي فإن كل مساعيه تصب في هذا الاتجاه".