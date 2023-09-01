مبلغٌ يفوق الـ90 مليون دولار سيدخلُ لبنان.. هكذا سيجري استخدامه!

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وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء، سيعمل مشروع "كتابي 3" على تحسين مهارات القراءة والكتابة، والحساب، والتعلم الاجتماعي الانفعالي، ونتائج التعليم الشامل لدى الطلاب في جميع أنحاء البلاد. كما سيوفر المشروع مهارات حياتيّة وتوجيهاً مهنياً للطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية.وعلّقت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى لبنان، جولي ساوثفيلد، على إطلاق هذا البرنامج قائلة: "نحن متحمّسون لتقديم هذا المشروع الجديد الذي سيواصل تحسين جودة التعليم في جميع أنحاء لبنان. يعكس برنامج كتابي 3 قناعتنا بأنّ التعليم عالي الجودة يمهّد الطريق نحو مزيد من النمو الاقتصادي والتغيير التحويلي. إنّه واحد من الفصول العديدة في الشراكة التاريخيّة والمستمرّة بين الولايات المتحدة ولبنان التي تهدف إلى دعم الطلاب الشباب في هذا البلد وتحضيرهم لمستقبل أكثر إشراقاً".وسيقدّم "كتابي 3" دعماً فنياً لكل من وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء بهدف تحسين المناهج الشاملة، والبحوث، والقدرة على تقييم الأداء. كذلك، سيعمل الكتاب أيضاً على تحسين نتائج التعلّم لدى حوالي 350 ألف طالب، وتعزيز الممارسات التعليميّة لدى حوالي 25 ألف معلّم، وزيادة معدل استبقاء الطلاب في 1200 مدرسة عامة ومدرسة خاصّة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى تقوية النظام التعليمي لزيادة إمكانيّة الوصول إلى فرص تعليميّة أكثر إنصافاً من قبل الفئات الأكثر حرماناً والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.