القاصر ميكاييلا غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:- ميكاييلا أحمد مرسل (مواليد عام 2006، لبنانيّة)التّي غادرت بتاريخ 30-8-2023، منزل ذويها الكائن في بلدة سعدنايل، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية على الرقم: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.