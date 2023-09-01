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لبنان

عن دعوة بري للحوار.. هل تحضره كتلتا "اللقاء الديمقراطي" و"التغيير"؟

Lebanon 24
01-09-2023 | 12:53
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أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في حديث للـmtv أن الكتلة تنظر "بإيجابية الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار"، مؤكداً أن "موضوع المشاركة فيه والتوقيت والشكل يعود للقاء الديمقراطي الذي سيجمتع ويقرر".
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وتابع قائلاً: "سبق وأكدنا على موقفنا الداعي الى حوار غير مشروط لاستنباط الحلول". 
 
من جانبها، قالت النائب بولا يعقوبيان إن "الجلسات المتتالية هي مطلبنا منذ اليوم الأول وعندما نعرف تفاصيل الحوار يكون لنا موقف إيجابي او سلبي".
 
وأضافت: "إذا كان بري يناور واجبنا ان نلحقه "على باب الدار" بهذه المناورة". 
 
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