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لبنان
موقفٌ حاسم من "اليونيفيل": عملنا في الجنوب قائمٌ على التنسيق مع الجيش
Lebanon 24
01-09-2023
|
13:06
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قال المُتحدث الرّسمي بإسم "اليونيفيل" في لبنان أندريا تيننتي إنَّ "عمل تلك القوات في الجنوب يأتي بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ووفقَ شراكة قويَّة وتنسيق مع الجيش اللبناني"، وأضاف: "هذا الأمر لم يتغيّر عن العام الماضي، وفي قرار التجديد لليونيفيل الذي تمّ التصويت عليه مؤخراً في مجلس الأمن، تم إستخدام نفس المصطلحات والعبارات الموجودة في القرار 2650".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، لفت تيننتي إلى أنَّ حادثة العاقبية كانت جريمة غيرُ مبرّرة بحق جنود حفظ السلام وتم التحقيق فيها، مشيراً إلى أنَّ "جميع السلطات اللبنانية أجمعت على موقف اليونيفيل وتعاونت معها لإتمام التحقيقات والمسارات القضائية في تلك الحادثة".
كذلك، أوضح تيننتي أنَّ نشاطات "اليونيفيل" ستستمرُّ في الجنوب اللبناني بين نهر الليطاني والخط الأزرق، مؤكداً أنّ قوات حفظ السلام تتعاملُ مع موضوع السّيادة بشكل جدّي جداً ونحنُ نحترم السيادة اللبنانية"، وقال: "حركتنا ونشاطاتنا المتعلقة بالقرار 1701 محصورة بالجنوب اللبناني ودورياتنا ستبقى موجودة بما يتناسب مع القرار 1701 وبالتنسيق مع الجيش".
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