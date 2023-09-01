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لبنان

جريمة مروّعة تهزّ عرسال.. رجلٌ يقتل زوجتهُ بطريقة وحشيّة!

Lebanon 24
01-09-2023 | 13:21
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أقدم المدعو "ع.ر.غ" على قتل زوجته الأولى "س. ح" في بلدة عرسال، نتيجة خلافات عائلية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام".
 
 
وذكرت المعلومات أنَّ الجاني ضرب زوجته بآلة حادة على رأسها ما أدى الى وفاتها على الفور.
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لبنان

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