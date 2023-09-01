Advertisement

لبنان

إستدعاء أحد الآباء في الجنوب إلى التحقيق.. ما فعله بطفلته مروّع!

Lebanon 24
01-09-2023 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1103254-638292004902612126.jpg
Doc-P-1103254-638292004902612126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات الـLBCI أنه وبعد انتشار خبر تعرض طفلة من آل بلحص في البازورية للاعتداء على يد والدها، اتخذ النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان خطوة تحريك الحق العام وأشار بفتح محضر فوري واستدعاء الوالد بصورة فورية للتحقيق معه تمهيدا لتوقيفه. 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:06 | 2023-09-01
16:55 | 2023-09-01
16:47 | 2023-09-01
16:42 | 2023-09-01
16:19 | 2023-09-01
15:59 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24