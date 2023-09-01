خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟

لاحظَ مواطنون خلال السّاعات الماضية أنَّ معظم الصرّافات الآلية التابعة للعديد من المصارف، قد فرغَت تماماً من الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية وتحديداً من عُملة الـ100 ألف ليرة.

Advertisement



كذلك، تبيَّن أنَّ بعض الصرافات الآلية الموجودة في الخدمة كانت تتضمنُ أوراقاً نقدية من فئة الـ50 ألف ليرة حصراً، الأمر الذي يعني أن المواطن سيحملُ بحوزتهِ كتلة كبيرة من أوراق العُملة المُشار إليها في حال أراد سحب مبلغٍ بملايين الليرات.