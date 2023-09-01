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لبنان

خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-09-2023 | 14:27
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لاحظَ مواطنون خلال السّاعات الماضية أنَّ معظم الصرّافات الآلية التابعة للعديد من المصارف، قد فرغَت تماماً من الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية وتحديداً من عُملة الـ100 ألف ليرة.
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كذلك، تبيَّن أنَّ بعض الصرافات الآلية الموجودة في الخدمة كانت تتضمنُ أوراقاً نقدية من فئة الـ50 ألف ليرة حصراً، الأمر الذي يعني أن المواطن سيحملُ بحوزتهِ كتلة كبيرة من أوراق العُملة المُشار إليها في حال أراد سحب مبلغٍ بملايين الليرات. 

وللإشارة، فإنَّ هذه الأمر صادفهُ موظفو القطاع الخاص بشكل أساسي، باعتبار أنَّ موظفي القطاع العام تمكّنوا من سحب رواتبهم بالدولار بعد تحويلها إلى حسابات الـ"إكسترنال آكاونت".



المصدر: خاص "لبنان 24"

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