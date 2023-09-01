رشقات نارية كثيفة.. الرّصاص يُقلق ليل عرمون!

أفادت معلومات "لبنان24" عن سماع إطلاق نارٍ كثيف في منطقة عرمون - جنوب بيروت، مساء اليوم الجُمعة.



وحتى الآن، لم تُعرف أسباب الأمر، فيما رجّحت المصادر أن يكون إطلاق النار قد حصلَ إحتفالاً بإحدى المناسبات.