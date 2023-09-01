الجيش ينعي العميد الإداري أشرف كبارة

نعى قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان، العميد الاداري اشرف كبارة، الذي توفي اليوم.





- من مواليد: 31/ 03 /1967 التل – طرابلس.

Advertisement - تطوّع في الجيش بتاريخ 23/ 04/ 1992برتبة ملازم، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 2020.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:- من مواليد: 31/ 03 /1967 التل – طرابلس.- تطوّع في الجيش بتاريخ 23/ 04/ 1992برتبة ملازم، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 2020.- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.- متأهل وله ولدان.

وينقل الجثمان بتاريخ 2/ 9/ 2023 الساعة 9.00 من مستشفى هيكل الى منزله الكائن في المعرض - بناية الحلاب - بجانب جمعية سنابل النور - الطابق السابع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر في مسجد الأمير طينال – طرابلس، ثم يوارى الثرى في مدافن الرحمة - أبي سمرا.

وتُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في العنوان المذكور أعلاه، وبتاريخي 3و4/ 9/ 2023 اعتبارًا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الوفاء – الضم والفرز – طرابلس.