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لبنان

عن نصرالله والسفير السعودي.. وهاب يكشف معلومات جديدة!

Lebanon 24
01-09-2023 | 16:42
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اعتبر رئيسُ حزب "التوحيد العربيّ" الوزير السّابق وئام وهاب أنَّ "ما جاء في قرار مجلس الأمن الدّولي المتعلق بالتمديد لقوات اليونيفيل في لبنان، غير قابلٍ للتنفيذ"، مشيراً إلى أنه لا يؤيد القرار 1701 الذي أقرّه مجلس الأمن عام 2006 إبّان حرب تموز بين لبنان والعدو الإسرائيليّ. 
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وفي حديثٍ عبر قناة "المنار"، اليوم الجمعة، علّق وهاب على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن "الوشاة"، وقال: "رأسمال هؤلاء هو الفيزا، وبعضهم يعتاشون على هذا الموضوع".

وأشار إلى أنّ "مصالح الأميركيين في لبنان مكشوفة"، لافتاً إلى أن القضاة والسياسيين الذين يتبعون لهم معروفون بالأسماء. 

كذلك، كشف وهاب عن معلومات لديه تُفيد بأنَّ السفير السعودي وليد بخاري أبلغ نظيره الإيراني مجتبى أماني أنّ بلاده في وارد فتح حوار مع حزب الله".

وفي كلامه حول لقاء جمعه مع أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، قال وهاب أنّ "أمين عام الحزب محيط بكل حركة على مستوى المنطقة العالم"، وأضاف: "تحدثنا حول الواقع اللبناني ونصرالله يمكنه ضرب أي مكان في الكيان الإسرائيلي الذي يعرف مدى قدرات حزب الله".
 
 
 
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