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لبنان

بو حبيب: لبنان كان في وارد سحب طلب التجديد لـ"اليونيفيل" لو لم يؤخَذ بملاحظاته

Lebanon 24
01-09-2023 | 16:47
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أكّد وزير الخارجية والمُغتربين عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، أنّ لبنان كان في وارد سحب طلب التجديد لقوات اليونيفيل لو لم يتمّ الأخذُ بملاحظاته على مسودة قرار التجديد التي كان يناقشها مجلس الأمن.
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وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، قال بو حبيب: "هددنا بسحب طلب التجديد لو بقيَ القرار كما هو من دون إدخال تعديلات أساسية.. نحنُ لم نقرر تلك الخطوة لكننا لوّحنا بها، وعندما أخذنا ما أخذناه، لم يعد هناك أي لزوم لها". 
 
وفي وقتٍ سابق، أمس الخميس، صوّت مجلس الأمن الدولي لمصلحة مشروع القرار الفرنسي بشأن التمديد لقوات اليونيفيل في لبنان.

ونال مشروع القرار الفرنسي 13 صوتاً من أعضاء مجلس الأمن، في مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت.
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