ضغوط متزايدة

تتزايد الضغوطات القطاعية على الوضع المتأزم، لجهة الامتناع عن العمل، بالذرائع الجدية، التي لا نقاش حولها.. ولكن ما جدوى التعطيل المستمر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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