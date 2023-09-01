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لبنان
ضغوط متزايدة
Lebanon 24
01-09-2023
|
17:06
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تتزايد الضغوطات القطاعية على الوضع المتأزم، لجهة الامتناع عن العمل، بالذرائع الجدية، التي لا نقاش حولها.. ولكن ما جدوى التعطيل المستمر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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