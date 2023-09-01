تيار متجاوب مع أيّة دعوة للحوار

تناهت لمرجع كبير معلومات أن تياراً معروفاً، يتجه للتجاوب مع أي دعوة للحوار، فسارع لقطف اللحظة المناسبة لإنجاز الاستحقاق المرتقب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement