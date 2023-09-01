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لبنان
تيار متجاوب مع أيّة دعوة للحوار
Lebanon 24
01-09-2023
|
18:00
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تناهت لمرجع كبير معلومات أن تياراً معروفاً، يتجه للتجاوب مع أي دعوة للحوار، فسارع لقطف اللحظة المناسبة لإنجاز الاستحقاق المرتقب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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