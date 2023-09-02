الخلافات تعصف مجددا ببلدية بيروت

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تشهد بلدية بيروت خلافات كبيرة في وجهات النظر بين أعضائها، خصوصا بعد إستقالة رئيس البلدية جمال عيتاني وإنتخاب الرئيس الجديد عبدالله درويش.مصدر بلدي لفت الى "أن هذه الخلافات قديمة العهد ولكن تظهرت وإستعرت في الفترة الأخيرة وهي تتمحور حول منهجية العمل والتلزيم والصرف وأولوية المشاريع، وكل ذلك بسبب الأزمة الإقتصادية وضياع قيمة أموال بلدية بيروت التي كانت أغنى إدارة لبنانية قبل الأزمة المالية".المصدر أضاف "ان "القلّة بتولد النقار" بحسب المثل الشعبي اللبناني، وأن أموال البلدية المتبقية لا تكفي لدفع الرواتب لاشهر قليلة فقط ".