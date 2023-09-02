Advertisement

لبنان

الخلافات تعصف مجددا ببلدية بيروت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-09-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1103353-638292397745310365.jpg
Doc-P-1103353-638292397745310365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد بلدية بيروت خلافات كبيرة في وجهات النظر بين أعضائها، خصوصا بعد إستقالة رئيس البلدية جمال عيتاني وإنتخاب الرئيس الجديد عبدالله درويش.
مصدر بلدي لفت الى "أن هذه الخلافات قديمة العهد ولكن تظهرت وإستعرت في الفترة الأخيرة وهي تتمحور حول منهجية العمل والتلزيم والصرف وأولوية المشاريع، وكل ذلك بسبب الأزمة الإقتصادية وضياع قيمة أموال بلدية بيروت التي كانت أغنى إدارة لبنانية قبل الأزمة المالية".
Advertisement
المصدر أضاف "ان "القلّة بتولد النقار" بحسب المثل الشعبي اللبناني، وأن أموال البلدية المتبقية لا تكفي لدفع الرواتب لاشهر قليلة فقط ".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-09-02
02:15 | 2023-09-02
02:11 | 2023-09-02
02:00 | 2023-09-02
01:57 | 2023-09-02
01:45 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24