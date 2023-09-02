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لبنان

"الصداقة الاذربيجانية" تدين الاعتداء على السفارة: يعبر عن تخلف الفاعلين

Lebanon 24
02-09-2023 | 01:30
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دانت "جمعية الصداقة اللبنانية الاذربيجانية"، في بيان "الاعتداء المنظم من قبل متطرفين ارمن على سفارة الجمهورية الأذربيجانية في لبنان"، واعتبرت أن "هذا الاعتداء يعبر عن تخلف الفاعلين وارتباطهم بأجندات خارجية لزعزعة الاستقرار في لبنان"، وطالبت السلطات اللبنانية المختصة بتوقيف الفاعلين وانزال اشد العقوبات في حقهم.
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