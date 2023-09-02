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لبنان

اعلامي "على رأس اللائحة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-09-2023 | 01:45
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قال "إعلامي ومحلل سياسي" خلال جلسة خاصة، إنّه "قرّر الترشّح في الإنتخابات النيابية المقبلة على رأس لائحة، وليس تكرار "غلطة المرّة الماضية التي أظهرت له الكثير من المعطيات"، مشيراً إلى أنّ "الواقع على الأرض يُظهر تغييراً شعبياً كبيراً، وهو الأمر الذي لمسه نائب عوني يستشعر الخطر الإنتخابي عليه".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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