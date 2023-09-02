28
o
بيروت
30
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعلامي "على رأس اللائحة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-09-2023
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال "إعلامي ومحلل سياسي" خلال جلسة خاصة، إنّه "قرّر الترشّح في الإنتخابات النيابية المقبلة على رأس لائحة، وليس تكرار "غلطة المرّة الماضية التي أظهرت له الكثير من المعطيات"، مشيراً إلى أنّ "الواقع على الأرض يُظهر تغييراً شعبياً كبيراً، وهو الأمر الذي لمسه نائب عوني يستشعر الخطر الإنتخابي عليه".
Advertisement
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
14:27 | 2023-09-01
01/09/2023 02:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا مُتعبا وبوجه شاحب.. راغب علامة يُثير قلق الجمهور شاهدوا آخر ظهور له (صورة)
Lebanon 24
بدا مُتعبا وبوجه شاحب.. راغب علامة يُثير قلق الجمهور شاهدوا آخر ظهور له (صورة)
02:43 | 2023-09-01
01/09/2023 02:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه وبجسم مُبلل.. شاهدوا آخر ظهور للنجمة السورية الشهيرة والجمهور يُشيد برشاقتها (صور)
Lebanon 24
بالمايوه وبجسم مُبلل.. شاهدوا آخر ظهور للنجمة السورية الشهيرة والجمهور يُشيد برشاقتها (صور)
03:27 | 2023-09-01
01/09/2023 03:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سيّدة تنهال بالضرب على محصل الكهرباء... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
سيّدة تنهال بالضرب على محصل الكهرباء... شاهدوا هذا الفيديو
06:33 | 2023-09-01
01/09/2023 06:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم جداً عن الدولار.. ما قيلَ بارز ويُنهي القلق!
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم جداً عن الدولار.. ما قيلَ بارز ويُنهي القلق!
06:39 | 2023-09-01
01/09/2023 06:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-09-02
كل شيء في البلد ينهار.. هل يمكننا أن نحافظ على مقدساتنا؟
02:15 | 2023-09-02
المدارس تطالب الاهل بتجهيزات لصفوف الروضة
02:11 | 2023-09-02
"أبو جاد" تحرّش بقاصر... وهذا ما حلّ به!
02:00 | 2023-09-02
ما لم يذكره بري في كلمته حرّك باسيل
01:57 | 2023-09-02
إطلاق نار وعمليات دهم للجيش.. هذا ما جرى في القبة بطرابلس
01:30 | 2023-09-02
"الصداقة الاذربيجانية" تدين الاعتداء على السفارة: يعبر عن تخلف الفاعلين
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
02/09/2023 09:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
02/09/2023 09:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
02/09/2023 09:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24