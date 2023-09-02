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لبنان

المدارس تطالب الاهل بتجهيزات لصفوف الروضة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-09-2023 | 02:15
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تتفاقم ظاهرة تجهيز تلامذة صفوف الروضة في المدارس الخاصة، حيث تفيد المعلومات ان معظم هذه المدارس تطلب في بداية العام الدراسي من أهالي طلاب الروضة والحضانة المستلزمات التالية :
- عدد كبير من علب المحارم يصل الى حوالى10.
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- عدد كبير من علب المناديل المعطرة يصل الى 10.
- عدد كبير من علب ورق الحمام يصل الى 45 بالإضافة الى طلباتٍ إخرى .
مصدر في لجان الأهل لفت الى أن هذه الظاهرة تتفاقم وتشكل عبئا كبيرا على الاهل، ناهيك عن القرطاسية والزي المدرسي والتسجيل والأقساط التي تصل في السنة الأولى الى حوالى 2000 دولار أميركي ما بين "فريش دولار وليرة لبنانية".
وختم المصدر "أنه كان من الأفضل أن تكون هذه المشتريات ضمن هذا المبلغ الذي ليس بقليل بدلاً من أن تضعها ادارات المدارس على عاتق الأهل".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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