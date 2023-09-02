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لبنان

إطلاق نار وعمليات دهم للجيش.. هذا ما جرى في القبة بطرابلس

Lebanon 24
02-09-2023 | 01:57
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أقدم المدعو "ز.م" على اطلاق النار بإتجاه إحدى البسطات لبيع القهوة عائدة للمدعو "م.ش" في محلة القبة - شارع الجديد بدون سقوط اصابات ليفر بعدها إلى جهة مجهولة، وعُلم ان الاشكال ناتج عن استفزازات بين الطرفين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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على اثرها قامت قوة كبيرة من الجيش بالانتشار في المكان ونفذت عمليات دهم بحثاً عن مطلق النار فيما تسود المنطقة حالة من التوتر بعد محاولة الاهالي منع الجيش من تنفيذ مهامهم.

وبحسب ما افادت المصادر انه جرى اعتقال مطلق النار واقتياده من قبل وحدات الجيش.

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