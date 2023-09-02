توقعات باغلاق مصرف

تتوقّع شخصيّة مصرفية، خلال جلسة خاصة، أن "يتمّ إغلاق مصرف اشتراه قريب مرجعيّة منسحبة من العمل السياسي بسبب "تخبيصات" ماليّة حصلت، وتورّط بها فريقه السياسي".

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