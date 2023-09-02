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لبنان

توقعات باغلاق مصرف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-09-2023 | 02:45
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تتوقّع شخصيّة مصرفية، خلال جلسة خاصة، أن "يتمّ إغلاق مصرف اشتراه قريب مرجعيّة منسحبة من العمل السياسي بسبب "تخبيصات" ماليّة حصلت، وتورّط بها فريقه السياسي".
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المصدر: لبنان 24
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