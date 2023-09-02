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لبنان

"أبو جاد" تحرّش بقاصر... وهذا ما حلّ به!

Lebanon 24
02-09-2023 | 02:11
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أصدر قاضي التحقيق في الشمال الرئيس ريان نصر، مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه ر.م الملقب ابو جاد، بجرم جناية التحرش بالقاصر ا.ع من سكان منطقة شعبية بجوار طرابلس. علما أن المدعى عليه كان مديرا لإحدى السوبرماركات الكبيرة في طرابلس، وسبق وصدر حكم قضائي بحقه بجرم سرقة وإساءة امانة قضى بحبسه سنة ورد المسروقات، وهو ايضا محال إلى المحكمة العسكرية بجرم التحريض على القتل.
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