29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كلامٌ غير متوقع.. هكذا تنظرُ إسرائيل إلى "اليونيفيل" في لبنان!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-09-2023
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "zman" الإسرائيليّ تقريراً اعتبرَ فيه أنَّ التمديد لمهمة "اليونيفيل" في لبنان هو "إنجازٌ سياسي لإسرائيل، لكنهُ لا أهميّة له على الأرض"، وقال: "خلال يوم الخميس، مدّد مجلس الأمن الدولي ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان من دون أي تغيير في صلاحياتها، وذلك بعد صراعٍ حول حُرية عمل تلك القوات في الميدان".
Advertisement
وأشار الموقع في تقريرهِ الذي ترجمهُ
"لبنان24"
إلى أنهُ من الصعب اعتبار تمديد الولاية على أنه "إنجاز"، موضحاً أنه ربما تكون إسرائيل لم تكسب الحرب لاسيما وسط عدم وجود تنفيذ كاملٍ لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، وأضاف: "بحسب القرار الأممي، فإنهُ لا يجوزُ لحزب الله التسلُّح إطلاقاً جنوب الليطاني، لكن الحزب أصبح حاضراً بحُكم الأمر الواقع، فهو اليوم يتحدّى إسرائيل بشكل متزايد في حين تظلّ قوات اليونيفيل حتى قبل تمديد مهمتها تعاني من الإذلال".
واعتبر الموقع أنه "ما من أحد في إسرائيل سيخدع نفسه من خلال القول إنّ شيئاً ما سوف يتغير صباح الجمعة بعد التمديد لليونيفيل، وأن تلك القوات ستبدأ العمل وستزور كل بقعة مشبوهة في جنوب لبنان"، وأردف: "قبل ذلك بأسبوع، اندهشَ المسؤولون في إسرائيل عندما رأوا لأول مرة الاقتراح الفرنسي لتغيير مهمة اليونيفيل، وقد تضمن هذا الاقتراح عدداً غير قليل من النقاط التي تتفق مع مصلحة حزب الله، إحداها كانت ربط أنشطة اليونيفيل بالجيش اللبناني. وفي النهاية، لم يتم قبول الاقتراح الفرنسي في النسخة النهائية التي وافق عليها 13 عضواً في مجلس الأمن (امتنعت الصين وروسيا عن التصويت)".
وأكمل: "لكي نفهم مدى جدية الاقتراح الفرنسي من وجهة النظر الإسرائيلية، علينا أن نغوص في التفاصيل، وإذا تم قبوله، فهذا يعني أن أيّ نشاط ميداني لليونيفيل، يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى مرافقة منه".
ورأى الموقع أنّ التعاون بين الجيش اللبناني و"حزب الله" ازداد أكثر من أيّ وقتٍ مضى، كاشفاً أنّ بعض التقديرات في إسرائيل تتحدث عن أمرٍ مهم وهو أنّه في حال اندلاع حرب مع لبنان، فإنَّ الجيش اللبناني سيكونُ إلى جانب "حزب الله".
وبحسب الموقع الإسرائيليّ، فإنّ معركة تجديد مهمة "اليونيفيل" في الأمم المتحدة ليست جديدة، لكنها اكتسبت هذا العام زخماً كبيراً في ضوء العديد من التطورات الإقليمية، وفي ظلّ جرأة "حزب الله" المتزايدة عند طول الحدود.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
14:27 | 2023-09-01
01/09/2023 02:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم جداً عن الدولار.. ما قيلَ بارز ويُنهي القلق!
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم جداً عن الدولار.. ما قيلَ بارز ويُنهي القلق!
06:39 | 2023-09-01
01/09/2023 06:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سيّدة تنهال بالضرب على محصل الكهرباء... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
سيّدة تنهال بالضرب على محصل الكهرباء... شاهدوا هذا الفيديو
06:33 | 2023-09-01
01/09/2023 06:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم قائمة جديدة بأسعار الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم قائمة جديدة بأسعار الإنترنت في لبنان
11:33 | 2023-09-01
01/09/2023 11:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. هذا ما يجري في مخيم عين الحلوة وصورة ترصدُ المشهد
Lebanon 24
الآن.. هذا ما يجري في مخيم عين الحلوة وصورة ترصدُ المشهد
15:23 | 2023-09-01
01/09/2023 03:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-09-02
تهدئة دولية في لبنان.. والتركيز على ملفّ التنقيب!
04:00 | 2023-09-02
بري يكسر "صيامه" ويعود إلى "المبادرة".. هل يلقى التجاوب المطلوب؟!
04:53 | 2023-09-02
عقيص: لا نريد حوارا والعملية الديموقراطية سقطت
04:30 | 2023-09-02
هل حضرَ ميشال عون في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر؟
04:28 | 2023-09-02
أرسلان: أقول لإخواننا في جبل العرب... إيّاكم والفوضى!
04:15 | 2023-09-02
هذا ما حصل بين هوكشتاين وعبداللهيان في لبنان!
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
02/09/2023 12:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
02/09/2023 12:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
02/09/2023 12:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24