المرتضى أعلن إدراج قلعة شعبان على لائحة المتاحف الرسمية

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى إدراج قلعة شعبان في بلدة خربة سلم الجنوبية قريبا في لائحة المتاحف الرسمية اللبنانية.

كلام المرتضى جاء خلال جولة في ارجاء القلعة برفقة صاحبها يوسف شعبان "ابو موسى" والزميل نبيل ماجد، حيث عبر عن اعجابه بما شاهد، وقال: "ان اجمل ما في الجنوب انه بهي بفضل بركات هذه الارض التي كانت في وقت من الاوقات مسلوبة من اهلها وتحررت لانهم مؤهلون للعيش في هذه النعمة".

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واضاف: "ان هذه الارض المباركة المحررة نستعيدها من السلب بشكل عام، وعندما وصلت الى هنا تساءلت لماذا سميت بخربه بوقت هي من اجمل القرى المعمورة واجمل بما في هذه الخربه الذي هو نقيض الخراب هي هذه القلعة الشامخة الراقية التراثية، وان اهل هذه الارض متمسكون ومتجزرون فيها، وهم اكثر الناس المؤهلين ليعيشوا الحضارة وارقى ما تكون عليه الحضارة".

وتابع: "انها فرصة سعيدة جدا انه اتيح لي ان ازور هذه القلعة، قلعة شعبان والتقي بالاخ ابو موسى وهذة القلعة شكل من اشكال الاعجاز حيث من لا شيء سعى لتحقيق حلم الطفولة وبأصعب الظروف ان هذه القلعة تنجز وتبصر النور انا كوزير للثقافة بالجمهورية اللبنانية اضع جانبا لبنانيتي واضع جانبا جنوبيتي وادعو كل لبناني ان يزور هذه القلعة".

وختم: "نحن قريبا وظيفيا كوزارة الثقافة سوف ندرجها على لائحة المتاحف الرسمية اللبنانية".