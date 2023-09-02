هذا ما حصل بين هوكشتاين وعبداللهيان في لبنان!

خلال مؤتمره الصّحفي الذي عقده في بيروت قبل يومين عقب جولته على مختلف المسؤولين السياسيين، قالَ وزير الخارجية الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان إنَّ "السعودية وإيران لن تتدخلا في الشأن الرئاسي اللبناني"، معتبراً هذا الأمر "شأن داخلي بحت".

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ما قالهُ عبد اللهيان فسَّرته مصادر مُقرّبة من "الثنائي الشيعي" على أنهُ تأكيدٌ من إيران على عدم الدخول في أيّ ملف داخلي، لأنه في حال حصول ذلك ستبدأ الهجمة من مختلف الأفرقاء الذين سيقولون إنّ إيران تريد قول كلمتها في لبنان، وأضافت: "كما كان مُتوقعاً، ومثل كلّ مرة، لم يتحدّث عبد اللهيان بتاتاً عن أي شخصية للرئاسة وهذا الأمرُ نابعٌ من أساس عدم الدخول في تفاصيل لبنانية لا تجد إيران نفسها معنية بها".



اللافت أيضاً خلال كلام عبد اللهيان هو حديثُه عن الأميركيين والقول إنهم أعطوا لبنان وعوداً فضفاضة بشأن الغاز من الأردن ومصر. وبحسب المصادر، فإنَّ كلام عبد اللهيان جاءَ كردّ مباشر على الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي قيلَ إن زيارتهُ تطرقت إلى هذا الملف بشكلٍ واضح. وعليه، فإن بيروت كانت بمثابة ساحة "مُبارزة" بين عبد اللهيان وهوكشتاين على صعيد المواقف الكهربائية بشكل خاص.