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لبنان

هل حضرَ ميشال عون في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-09-2023 | 04:30
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للمرة الثانية خلال عامين، يحضرُ النائب غسّان عطالله ممثلاً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الإحتفال الذي تقيمه حركة "أمل" بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
 
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اللافت هو أنَّ تمثيل عطالله لباسيل يأتي رغم الخلافات القائمة بين "التيار" و "أمل"، وتقولُ مصادر سياسية إنه كانت لعطالله مواقف مناوئة لبري، مشيرة إلى أنه قبل نحو عامين، اتهم عطالله بري بعدم الحيادية.
 
أما الأمر الأبرز فهو أنه وخلال الإحتفال، لم تكن هناك أي "صيحات" ضدّ رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، بعكس ما حصلَ في إحتفال العام الماضي، إذ أطلق مناصرون لـ"أمل" هتافات ضد عون باعتبار أنه كان في الحُكم آنذاك. وبحسب المصادر، فإنّ "عطالله انسحب من المهرجان حينها رفضاً لتلك الهتافات لكنهُ عاد للمشاركة به بعد تدخل من النائب السابق إيميل رحمة". 
 
وعلى صعيد احتفال هذه السنة، فقد لوحظَ أن عطالله كان مُستمعاً وحضر المهرجان حتى النهاية، ليُطلق أيضاً مواقف مؤيدة لمبادرة بري الداعية لحوار تحت قبة مجلس النواب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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