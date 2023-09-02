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لبنان

بعد عبد اللهيان.. من التقى نصرالله خلال السّاعات الماضية؟

Lebanon 24
02-09-2023 | 03:38
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استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة حماس الشيخ صالح العاروري.

وتمّ خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.
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كذلك، فقد جرى التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الإسرائيلي واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب. ‏
 
يُشار إلى أنّ هذا اللقاء الذي جمعَ نصرالله بالنخالة والعاروري جاء عقب الإجتماع الذي عُقد بين أمين عام الحزب ووزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
 
 
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