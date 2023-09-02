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لبنان
بعد عبد اللهيان.. من التقى نصرالله خلال السّاعات الماضية؟
Lebanon 24
02-09-2023
|
03:38
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استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري.
وتمّ خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.
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كذلك، فقد جرى التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.
يُشار إلى أنّ هذا اللقاء الذي جمعَ نصرالله بالنخالة والعاروري جاء عقب الإجتماع الذي عُقد بين أمين عام الحزب ووزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
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