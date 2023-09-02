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لبنان

جرادة: دعوة بري إلى الحوار إيجابية

Lebanon 24
02-09-2023 | 03:58
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رأى النائب الياس جرادة أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار "إيجابية يبنى عليها لخلق مناخ غير متشنج بين الافرقاء"، داعيا الى "تلقف هذه المبادرة بجدية بعيدا من المماحكات".

وشدد في حديث اذاعي، على أن "لا بديل عن الحوار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي"، رافضا "مبدأ إلغاء الفريق الآخر لأننا بذلك نبني حروباً لا بلادا".
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ورجح أن "يكون قائد الجيش مخرجا لحزب الله لأنه يطمئن الحزب ولا يستفزه"، وجدد قوله إنه يرى بالعماد جوزيف عون "فرصة للنهوض بالبلاد"، املاً في "إنضاج ظروف إيصاله الى قصر بعبدا".

وإذ رحب "بكل المبادرات الإقليمية والدولية للدفع نحو انتخاب رئيس"، أوضح ان "المسؤولية تبقى على الداخل لأن الخارج يهمه الحفاظ على مصالحه".

وجدد تمسكه بالأسماء الرئاسية الأربعة التي طرحها "منذ بداية المأزق وهم العماد عون، النائب نعمة افرام، الوزير السابق زياد بارود، المرشح زياد حايك، لأنها أسماء تؤسس لمرحلة تجمع اللبنانيين ولديها الحد الأدنى من النهج المطلوب في هذه المرحلة التي يمر لبنان بها".
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