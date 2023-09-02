إسرائيل "تخشى" جهتين في لبنان.. جنرالٌ عسكريّ يعترف بأمورٍ "غير عاديّة"!

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وقال المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، في تصريحاته لقناة "كان" الإسرائيلية، إنّ "يد العاروري، على الأقل في الأشهر الأخيرة، يبدو أنّها هي العُليا".وأضاف منليس أنّ قادة "حماس" يجلسون في لبنان، وإسرائيل لا تهاجمهم بصورة مباشرة، بسبب خوفها من نشوب حربٍ مع حزب الله، الذي يستغلّ الضعف الإسرائيلي ويرفع مستوى التهديد عند الحدود، كما أنّه يعطي توجيهات من أجل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية.ولفت منليس إلى أنّ عام 2023 هو العام الأكثر صعوبة منذ العام 2004 من حيث العمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، مشيراً إلى أنّه يوجد دمج بين المهاجمين المنفردين والتوجيه من جانب العاروري.وأضاف المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أنّ السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة التامة على الضفة، كما فقد الجيش الإسرائيلي أيضاً السيطرة، لكن "ليس بصورة تامة"، إلّا أنّ "الأمر مُقلق".وذكر منليس أنَّ سيطرة الجيش الإسرائيلي، التي كانت تامة على الأرض، تغيّرت خلال الأشهر الأخيرة، موضحاً أنّ كل هذه العوامل، بالإضافة إلى التحركات عند الحدود اللبنانية، تُنتج أمراً مُعقداً ومغايراً عن انتفاضة السكاكين والمنفردين، وهذا الأمر يمكن أن ينتهي بشيءٍ سيء جداً لـ"إسرائيل".وفي وقتٍ سابق، اليوم الجمعة، ذكر الصحافي أليئور ليفي، معلق الشؤون الفلسطينية في قناة "كان" الإسرائيلية، أنّ العاروري هو الشخص الذي حُدِّد هدفاً محتملاً لـ"إسرائيل"، وهو المسؤول عن كل ما يجري في الضفة الغربية.وأشار إلى أنّ العاروري "لا يعمل وحده بالطبع، لكنه المايسترو لحماس في كل ما يتعلق بالاستراتيجية العسكرية للحركة في الضفة، وهو أحد المسؤولين عن تشكيل فرع حماس في لبنان".وقال ليفي: "إذاً، ما الذي تفعله حماس من أجل أن توصل إلى إسرائيل أن من غير الجدير لها أن تسير في طريق الاغتيالات؟ أمور كثيرة".وأضاف: "أولاً، ذهب العاروري بنفسه إلى الكاميرات، كي يوضح أنه لا يخشى على حياته. والأمر الثاني هو أنه بدأ تكثيف وتيرة صليات الصواريخ الاستعراضية (التجارب) من شواطئ غزة في اتجاه البحر".ولفت إلى أنّ "الأمر الثالث، إذا انتبهتم، هو أن التظاهرات والمواجهات عادت إلى السياج مع غزة"، متسائلاً: "هل هذه الحوادث المزعجة، صدفة؟ لا. ليس بالضبط هكذا. باختصار، إن موسم التهديدات في ذروته".يُشار إلى أنه، عقب تصريحات نتنياهو وتهديده باغتيال العاروري، انتشرت صورة للأخير مرتدياً الزي العسكري وأمامه بندقيته. وقبل أيام، قال الإعلام الإسرائيلي إنّه "يوجد في إسرائيل فهم، مفاده أنّ اغتيال العاروري معناه حرب شاملة في عدّة ساحات".وفي وقتٍ سابق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خشية من رد في قطاع غزة أو من لبنان، في حال تم المسّ بشخصيات كبيرة من حركة "حماس" في لبنان.وهذه الخشية الإسرائيلية مردّها إلى ما ذكره الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في خطاب "يوم القدس العالمي"، منتصف نيسان الفائت، حين هدد بأنّ "أي حدث أمني يستهدف أي أحد في لبنان، ستردّ عليه المقاومة بالحجم والطريقة الملائمين من دون تردد".وقبل يومين، وأثناء زيارته إلى لبنان، اجتمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع العاروري والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، وجرى خلال هذا اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومحور المقاومة.وخلال الساعات الماضية، استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، نخالة والعاروري، وتمّ خلال الإجتماع استعراض آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.كذلك، فقد جرى التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الإسرائيلي واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.