اطلاق برنامج "الخميس الموسيقي" في صالون كنيسة مار مارون - الجميزة الخميس

دعا كاهن رعية مار مارون - الجميزة ريشارد ابي صالح ورئيس وأعضاء لجنة "الخميس الموسيقي" الى حضور المؤتمر الصحافي، لإعلان إطلاق الرعية برنامج "الخميس الموسيقي 2023-2024"، الثانية عشرة ظهر الخميس في السابع من الحالي، في الصالون الموقت لكنيسة مار مارون - الجميزة.

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