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لبنان

اطلاق برنامج "الخميس الموسيقي" في صالون كنيسة مار مارون - الجميزة الخميس

Lebanon 24
02-09-2023 | 05:33
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دعا كاهن رعية مار مارون - الجميزة  ريشارد ابي صالح ورئيس وأعضاء لجنة "الخميس الموسيقي" الى حضور المؤتمر الصحافي، لإعلان  إطلاق الرعية برنامج "الخميس الموسيقي 2023-2024"، الثانية عشرة ظهر الخميس في السابع من الحالي، في الصالون الموقت لكنيسة مار مارون - الجميزة.
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