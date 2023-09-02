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لبنان

مؤشرات ايجابية على مستوى الحرائق في لبنان.. المساحات المحترقة اقل من المعدلات السنوية

Lebanon 24
02-09-2023 | 05:49
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صدر عن وزارة البيئة التقرير الاولي حول حرائق الغابات في لبنان حتى نهاية شهر آب ٢٠٢٣، والذي أظهر انّ المساحات المحترقة اقل من المعدلات السنوية بفضل الرصد والاستجابة السريعة. 

وقدّرت مساحة الأحراج المحترقة لهذا الموسم اي من اول حزيران حتى نهاية شهر آب من هذا العام بحوالي ١٥٠ هكتارًا، والتي تظهر في الرسم رقم ١. وتعتبر هذه المساحة المحترقة أقل من متوسط المساحات المحترقة لنفس الفترة الزمنية بين ٢٠٠٦ و ٢٠٢٢ (أي ٢٠٠ هكتار). وسجّل أكبر حريق هذا العام في منطقة عكار العتيقة (حوالي ٥٩ هكتار).
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وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي تقييم أولي يعتمد على مصدر النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات وقد تخضع هذه الأرقام لبعض التعديلات عند استكمال التقرير الوطني السنوي للحرائق من قبل وزارة البيئة وجامعة البلمند بعد انتهاء موسم الحرائق.

 وتشكل هذه النتيجة حتى الساعة تطوراً إيجابياً، خاصة بالنظر إلى الظروف المناخية المؤاتية لاشتعال الحرائق وانتشارها ومؤشر ارتفاع خطر حرائق الغابات والتي كانت سائدة في لبنان في هذه الفترة (الرسم ٢ و ٣) كما في عدّة بلدان أخرى على حوض البحر المتوسط. 
 
 


وبالتالي تشير هذه الأرقام إلى الدور الإيجابي لخطة الوقاية والحد من الحرائق التي أطلقتها وزارة البيئة العام الماضي وتعمل على تنفيذها منذ عامين بالشراكة مع كافة الوزارات والإدارات المعنية والجيش والدفاع المدني والبلديات والمنظمات الدولية والجمعيات المحلية والتي تتمحور حول تحسين الإدارة المحلية للتخفيف من الحرائق وتعزيز تدابير الجهوزية والاستجابة السريعة، وخاصة تعزيز دور مجموعات الرصد والتدخل المحلية على مستوى المناطق، وكذلك الدور المهم لفرق الدفاع المدني والمستجيب الأول والتي تساهم بشكل ملحوظ في تخفيض حرائق الغابات لغاية هذا اليوم من موسم ٢٠٢٣.
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